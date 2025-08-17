Concluyen festejos feriales en Cedral

Cedral.- Reportan saldo blanco en los festejos de la feria Regional donde a lo largo de cinco días de fiesta acudieron miles de personas de todo el municipio, así como de municipios vecinos y de otros estados de la República a la gran celebración.

Durante los días de la Feria se llevó a cabo un operativo especial, en el cual estuvieron colaborando los elementos de la Policía Municipal, así como de Protección Civil Municipal, quienes estuvieron salvaguardando la integridad física de todos los visitantes y de esta manera lograron que este año las actividades se disfrutaran sin riesgo alguno.

Los elementos de Protección Civil estuvieron haciendo chequeos en los diferentes puestos que se colocaron, en el sistema eléctrico y en el caso de comida, también que las instalaciones del gas no tuvieran fugas y evitar alguna tragedia, por su parte los elementos de la Policía Municipal estuvieron haciendo rondines, para evitar que hubiera pleitos.

Para concluir FERECE se tuvo la presentación de los Alameños de la Sierra y Juan Salazar, quienes actuaron con lleno total, por lo que se incrementó la seguridad en el lugar, así mismo estuvieron checando que la pólvora estuviera en buenas condiciones, logrando concluir este año los festejos con un saldo blanco.

