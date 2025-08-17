logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

50 ANIVERSARIO DE FUNDACIÓN TEC DE MOnTERREY CAMPUS SLP

Fotogalería

50 ANIVERSARIO DE FUNDACIÓN TEC DE MOnTERREY CAMPUS SLP

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Entregan apoyos escolares

Por Jesús Vázquez

Agosto 17, 2025 03:00 a.m.
A
Entregan apoyos escolares

Catorce.- La Senadora Ruth González Silva acudió a la comunidad de la Luz para iniciar el programa Educación Sin Límites, en el cual hizo la entrega de apoyos de útiles escolares a los niños de esta comunidad, para luego continuar en otras localidades, así como en otros municipios del altiplano, para que a ningún menor le falte lo más necesario y puedan acudir a la escuela sin ningún problema

Admite legisladora que el regreso a clases es uno de los gastos más fuertes para los padres de familia, pero ahora se van a entregar útiles escolares a todos los niños de educación básica, donde les darán mochilas, libretas, lápices, plumas una guía e estudios y zapatos a los niños y niñas y de esta manera apoyar a la economía familiar, representando un gasto menos para los papás. 

Así mismo se entregó mochilas y zapatos a los niños de la comunidad de la Luz y de esta manera los pequeños ya se preparen para entrar a clases e iniciar el ciclo escolar 2025-2026 el próximo 1 de septiembre.

La Senadora aprovechó su visita para hacer un recorrido con el alcalde Javier Sandoval en la Histórica Mina de Santa Ana que se encuentra en este lugar.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Políticos y líderes sociales contra el genocidio en Palestina
Políticos y líderes sociales contra el genocidio en Palestina

Políticos y líderes sociales contra el genocidio en Palestina

SLP

Miguel Barragán

Policías recuperan cartera con dinero
Policías recuperan cartera con dinero

Policías recuperan cartera con dinero

SLP

Redacción

Aumentan terapias para motociclistas accidentados
Aumentan terapias para motociclistas accidentados

Aumentan terapias para motociclistas accidentados

SLP

Carmen Hernández

Muchos de los afectados sufren incapacidad temporal, otros daños irreversibles

Entregan apoyos escolares
Entregan apoyos escolares

Entregan apoyos escolares

SLP

Jesús Vázquez