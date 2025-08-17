Entregan apoyos escolares

Catorce.- La Senadora Ruth González Silva acudió a la comunidad de la Luz para iniciar el programa Educación Sin Límites, en el cual hizo la entrega de apoyos de útiles escolares a los niños de esta comunidad, para luego continuar en otras localidades, así como en otros municipios del altiplano, para que a ningún menor le falte lo más necesario y puedan acudir a la escuela sin ningún problema

Admite legisladora que el regreso a clases es uno de los gastos más fuertes para los padres de familia, pero ahora se van a entregar útiles escolares a todos los niños de educación básica, donde les darán mochilas, libretas, lápices, plumas una guía e estudios y zapatos a los niños y niñas y de esta manera apoyar a la economía familiar, representando un gasto menos para los papás.

Así mismo se entregó mochilas y zapatos a los niños de la comunidad de la Luz y de esta manera los pequeños ya se preparen para entrar a clases e iniciar el ciclo escolar 2025-2026 el próximo 1 de septiembre.

La Senadora aprovechó su visita para hacer un recorrido con el alcalde Javier Sandoval en la Histórica Mina de Santa Ana que se encuentra en este lugar.

