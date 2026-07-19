Condicionan inscripciones en escuela primaria

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CIUDAD VALLES.- Padres de familia de la primaria Tierra y Libertad se quejaron de que la dirección de la escuela les dio a conocer que si no presentan comprobantes de pago de las inscripciones de años pasados, no podrán enlistar oficialmente a sus hijos para el nuevo ciclo escolar.

Hayan pagado o no lo hayan hecho, la condición para poder inscribir a los niños al ciclo escolar 2026-2027 es entregar copias de los recibos de pago bancarios o bauchers a la Asociación de Padres de Familia, sin embargo, el anuncio se hizo en el inicio de las inscripciones, de parte de la directora de la escuela, Angélica Lárraga Santiago.

Los padres de familia inconformes refirieron que aunque hayan pagado en ciclos pasados, no cuentan con esos comprobantes de otros años.

Por lo que están inconformes con la medida que tomó la dirección de la escuela, que dicen les parece exagerada, sobre todo de quienes dicen están al corriente, pero que en algunos casos ya no cuentan con tales recibos.

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que ahora les están requiriendo.