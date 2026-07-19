logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡ES NIÑO!

Fotogalería

¡ES NIÑO!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Condicionan inscripciones en escuela primaria

La dirección exige presentar recibos de pago de años pasados

Por Redacción

Julio 19, 2026 03:00 a.m.
A
Condicionan inscripciones en escuela primaria
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      CIUDAD VALLES.- Padres de familia de la primaria Tierra y Libertad se quejaron de que la dirección de la escuela les dio a conocer que si no presentan comprobantes de pago de las inscripciones de años pasados, no podrán enlistar oficialmente a sus hijos para el nuevo ciclo escolar. 

      Hayan pagado o no lo hayan hecho, la condición para poder inscribir a los niños al ciclo escolar 2026-2027 es entregar copias de los recibos de pago bancarios o bauchers a la Asociación de Padres de Familia, sin embargo, el anuncio se hizo en el inicio de las inscripciones, de parte de la directora de la escuela, Angélica Lárraga Santiago. 

      Los padres de familia inconformes refirieron que aunque hayan pagado en ciclos pasados, no cuentan con esos comprobantes de otros años.

      Por lo que están inconformes con la medida que tomó la dirección de la escuela, que dicen les parece exagerada, sobre todo de quienes dicen están al corriente, pero que en algunos casos ya no cuentan con tales recibos.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


       que ahora les están requiriendo.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Arde cuarto de máquinas de la CFE
      Arde cuarto de máquinas de la CFE

      Arde cuarto de máquinas de la CFE

      SLP

      Redacción

      Sindicato y las Jurisdicciones en negociación
      Sindicato y las Jurisdicciones en negociación

      Sindicato y las Jurisdicciones en negociación

      SLP

      Redacción

      Empleados demandan herramientas y cambio de jefa de Vectores

      Rúa la Paz a Matehuala, en tinieblas
      Rúa la Paz a Matehuala, en tinieblas

      Rúa la Paz a Matehuala, en tinieblas

      SLP

      Jesús Vázquez

      Culmina festividad de Virgen del Carmen
      Culmina festividad de Virgen del Carmen

      Culmina festividad de Virgen del Carmen

      SLP

      Jesús Vázquez