Conductor sufre infarto al manejar su vehículo

Ciudad Fernández.- Un adulto mayor sufrió un infarto cuando manejaba su vehículo, una camioneta en calles del Ejido del Refugio, como circulaba a baja velocidad no sufrió un accidente.

Paramédicos de Protección Civil recibieron una llamada de auxilio de personas en el Barrio 3, donde solicitaban ayuda para atender a un adulto que sufrió un infarto.

El personal acudió para brindar atención médica a una persona de 70 años, que al conducir su vehículo empezó a sentir dolores en su pecho, por lo que pudo detener su vehículo y quedar varado en la calle Escontría y Matamoros del Barrio tercero en el Refugio.

El adulto luego de ser evaluado y debido a la gravedad de sus malestares, fue trasladado de urgencia al Hospital ISSSTE, para su atención médica.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El adulto mayor estuvo en observación por varias horas, pero pudo sobrevivir gracias al oportuno apoyo que recibió.