Costará el Xantolo a Valles 1mdp

CIUDAD VALLES.- Un total de un millón de pesos gastará el Ayuntamiento en eventos y fiestas de Xantolo, de acuerdo con el alcalde David Medina Salazar.

En la ceremonia de presentación del programa de la época más esperada de los huastecos, el munícipe dio a conocer que la inversión para la fiesta de varios días será de un millón de pesos.

Los eventos que habrá la semana que entra, que termina justo con el mes de octubre, incluyen la demostración de los altares monumentales, eventos culturales referentes al día de muertos, para concluir con las comparsas, que tendrán varias categorías y que este año tendrán bolsas de premios exactamente iguales entre hombres y mujeres.