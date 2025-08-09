Conferencia sobre lactancia materna

Matehuala.- En el marco de la Semana Mundial de la Lactancia Materna se ofreció una conferencia a las madres de familia por parte del DIF Municipal, para informar sobre los beneficios de la leche materna para los niños.

La conferencia fue impartida por Víctor Emmanuel Rodríguez Ibarra, y la finalidad es concientizar a las madres de familia sobre la leche materna, se les informó que es muy importante la leche materna en el desarrollo de los niños, ya que esto les ayuda a crecer saludablemente y adquirir mucha defesas para evitar enfermedades, y aunque algunas mamás les den fórmula láctea a los niños, pueden también darle leche materna para reforzar su desarrollo.

Esta conferencia tuvo una excelente respuesta por parte de las madres de familia que acudieron, para ver la importancia de amamantar a los bebés, además de que les dieron algunos consejos alimenticios.

Reconocen que es lamentable que en la actualidad muchas madres de familia ya no les den leche materna a los recién nacidos y solo los mantienen con fórmula, pues la leche materna es muy importante para el crecimiento de los menores y solo no se debe de dar en el caso de alguna enfermedad que pudiera tener la madre, o que los doctores recomienden una fórmula especial, por lo que se exhorta a las madres de familia a cuidar a sus bebés y al menos el primer año de vida darles leche materna.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí