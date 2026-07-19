Conmemoran 154 aniversario luctuoso de Benito Juárez

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Matehuala.- El viernes se llevó a cabo una ceremonia cívica por el 154 aniversario luctuoso de Benito Juárez García presidente de México, el evento fue en la Plaza Juárez frente al monumento del también llamado Benemérito de las Américas.

En el evento estuvieron presentes las autoridades municipales y miembros de las Logias Simbólicas "Fiat Lux" No. 23 y "Luz de Matehuala" No. 12, estuvo la banda de guerra del pentatlón de Matehuala, para iniciar el evento salieron marchando de la Presidencia Municipal a la Plaza Benito Juárez, frente al monumento al que es considerado el mejor presidente de México llevaron a cabo los tradicionales honores a la Bandera.

Durante la ceremonia se hizo una reseña histórica y discurso por parte de Juan Carlos Pérez Mendoza, quien resaltó la vigencia del pensamiento juarista y la necesidad de defender la libertad, el Estado de derecho y la justicia social en el México actual.

"El ideal de Juárez debe ser siempre nuestra inspiración. Hoy más que nunca, su legado nos llama a defender la libertad con razón, con justicia y con amor al prójimo, en un país donde aún hay quienes buscan imponer el miedo y la desigualdad", expresó Pérez Mendoza ante autoridades y ciudadanía.

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El evento concluyó con la colocación de una ofrenda floral y guardia de honor por parte de autoridades municipales y representantes de la masonería local.