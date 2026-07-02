Conmemoran aniversario de municipio de Rioverde
Colocan una ofrenda frente al busto de Juan Bautista de Mollinedo, impulsor de su fundación
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RIOVERDE.- Se llevó a cabo un acto cívico por el 409 Aniversario de la Fundación de Rioverde, se colocó una ofrenda floral a Fray Juan Bautista de Mollinedo, que fue el fundador del municipio.
El municipio está de manteles largos, es por ello que se realizarán una serie de actividades como el Festival de la Enchilada, concurso de revoltillo, además de otros eventos.
Ayer se llevó a cabo un evento para conmemorar la fundación del municipio, donde estuvo presente el alcalde Arnulfo Urbiola Román y otros funcionarios.
Se colocó una ofrenda floral a Fray Juan Bautista de Mollinedo, que fue el principal promotor para la fundación del municipio.
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Posteriormente se llevaron a cabo una serie de actividades, lo que se busca es preservar las tradiciones y seguir trabajando para el desarrollo del municipio.
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