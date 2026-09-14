Conmemoran la gesta heroica de Niños Héroes

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Matehuala.- Se realizó un acto cívico para conmemorar el 179 aniversario de la gesta heroica de la Batalla de Chapultepec, en la que los cadetes del Heroico Colegio Militar defendieron el Castillo de Chapultepec durante la intervención del ejército estadounidense.

El acto cívico para conmemorar la Batalla de Chapultepec y a los Niños Héroes se llevó a cabo en la Plaza de Armas, donde estuvieron presentes autoridades municipales y educativas, así como estudiantes de diferentes instituciones escolares.

Para comenzar el acto cívico se llevaron a cabo los honores a la Bandera, contando con la presencia de la Banda de Guerra del Municipio de Matehuala, el acto cívico estuvo a cargo del Colegio Amado Nervo.

Se llevó a cabo una reseña histórica en la que se recordó la Batalla de Chapultepec, ocurrida el 13 de septiembre de 1847, durante la guerra entre México y Estados Unidos y la intervención extranjera en la capital del país.

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Dentro de este acto cívico se recordó a los cadetes del Colegio Militar que dieron su vida en la Batalla de Chapultepec, Juan de la Barrera, Juan Escutia, Agustín Melgar, Fernando Montes de Oca, Vicente Suárez y Francisco Márquez.

Debido a que eran muy jóvenes, fueron denominados los Niños Héroes, durante la ceremonia se mencionó el nombre de cada uno de ellos, mientras que los estudiantes que participaron en este acto respondieron con un "¡Presente!", como muestra de respeto y reconocimiento a quienes dieron su vida en defensa de la patria.