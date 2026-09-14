logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Andrea, ilusionada por su boda

Fotogalería

Andrea, ilusionada por su boda

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Conmemoran la gesta heroica de Niños Héroes

Por Jesús Vázquez

Septiembre 14, 2026 03:00 a.m.
A
Conmemoran la gesta heroica de Niños Héroes
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Matehuala.- Se realizó un acto cívico para conmemorar el 179 aniversario de la gesta heroica de la Batalla de Chapultepec, en la que los cadetes del Heroico Colegio Militar defendieron el Castillo de Chapultepec durante la intervención del ejército estadounidense.

      El acto cívico para conmemorar la Batalla de Chapultepec y a los Niños Héroes se llevó a cabo en la Plaza de Armas, donde estuvieron presentes autoridades municipales y educativas, así como estudiantes de diferentes instituciones escolares.

      Para comenzar el acto cívico se llevaron a cabo los honores a la Bandera, contando con la presencia de la Banda de Guerra del Municipio de Matehuala, el acto cívico estuvo a cargo del Colegio Amado Nervo.

      Se llevó a cabo una reseña histórica en la que se recordó la Batalla de Chapultepec, ocurrida el 13 de septiembre de 1847, durante la guerra entre México y Estados Unidos y la intervención extranjera en la capital del país.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Dentro de este acto cívico se recordó a los cadetes del Colegio Militar que dieron su vida en la Batalla de Chapultepec, Juan de la Barrera, Juan Escutia, Agustín Melgar, Fernando Montes de Oca, Vicente Suárez y Francisco Márquez.

      Debido a que eran muy jóvenes, fueron denominados los Niños Héroes, durante la ceremonia se mencionó el nombre de cada uno de ellos, mientras que los estudiantes que participaron en este acto respondieron con un "¡Presente!", como muestra de respeto y reconocimiento a quienes dieron su vida en defensa de la patria.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Capturan bomberos víbora en una alberca
      Capturan bomberos víbora en una alberca

      Capturan bomberos víbora en una alberca

      SLP

      Redacción

      Bajas ventas en comercios locales
      Bajas ventas en comercios locales

      Bajas ventas en comercios locales

      SLP

      Carmen Hernández

      Urge digitalizar los negocios: Canaco
      Urge digitalizar los negocios: Canaco

      Urge digitalizar los negocios: Canaco

      SLP

      Jesús Vázquez

      Ofrecen pláticas de prevención del suicidio
      Ofrecen pláticas de prevención del suicidio

      Ofrecen pláticas de prevención del suicidio

      SLP

      Carmen Hernández

      Se ofrece atención psicológica, a quien sufre depresión