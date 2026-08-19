Construirán relleno sanitario en Charcas

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Alcaldía de Charcas anuncia la construcción de un nuevo relleno sanitario. La Zona Altiplano oeste carece de uno disponible.

Hasta ahora no hay precisiones del proyecto, pero asegura que la alcaldía se hará cargo

del financiamiento y el proyecto constructivo.

Hasta ahora, la alcaldía no ha revelado detalles del proyecto, capacidad de almacenamiento y durabilidad, pero se pretende que preste servicio de recolección y disposición final de basura de la cabecera y comunidades.

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Sin embargo, Marisol Nájera Alba la alcaldesa dijo que desarrollarán el proyecto hasta contar con la infraestructura que se necesita para su operación.

Hasta ahora, tampoco hay detalles del tamaño de las celdas que permitirán el almacenamiento de los residuos que genera el municipio, aunque el proyecto ejecutivo permitirá diseñar espacios con capacidades diferentes, según el tamaño de celda y el plan de durabilidad. Informó que será la propia alcaldía quien diseñe el proyecto ejecutivo para la construcción de las celdas.