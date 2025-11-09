logo pulso
Estado

Construirán una central de abasto

También se edificará un centro recreativo y cultural del SNTE

Por Carmen Hernández

Noviembre 09, 2025 03:00 a.m.
A
Construirán una central de abasto

RIOVERDE.- Colocan la primera piedra de la Central de abastos que se construirá en el municipio y  el Centro Recreativo Cultural del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, obra que tendrá un costo de 900 mil pesos.  

La secretaría general de la Sección 52, Elizabeth Viviana Guerrero, acompañada de Juan Manuel Armendáriz, líder nacional del SNTE, Arnulfo Urbiola Román, alcalde y docentes, se dieron cita en un predio ubicado en la calle Quezada y Juárez.  

En este lugar colocaron la primera piedra de lo que será el Centro Recreativo y Cultural y la Central de Abastos, obras que serán construidas en una hectárea de terreno. 

La obra tendrá un costo de 900 mil pesos y serán recursos del Comité Ejecutivo Nacional.  

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Este proyecto fue solicitado hace unos años y hoy por fin los docentes ven cristalizado su sueño.  Se verán beneficiados jubilados, maestros y la sociedad en general.

