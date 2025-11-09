Construyen casas en zona irregular

CIUDAD VALLES.- El asentamiento irregular que está en Miravalles, sobre terrenos municipales solamente ha crecido, en lugar de regularse. Esos predios estaban en poder de la empresa de armados Yazaki.

Con vallas, calles y nuevas construcciones el sitio que alguna vez fue una unidad deportiva, al estilo de la del Ingenio y que después fue parte del predio municipal cedido hace casi un cuarto de siglo, ahora es un caserío que sigue creciendo sin control, pese al riesgo que representa.

Dentro de los lugares que el Inrevis y el Ayuntamiento ha dicho que están en trámite de regularización, aunque sigue habiendo llegada de nuevos vecinos, pese a la inseguridad que representa la zona.