logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

SOBRIOS ESPONSALES

Fotogalería

SOBRIOS ESPONSALES

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Construyen casas en zona irregular

Pese a la inseguridad, el área sigue creciendo

Por Redacción

Noviembre 09, 2025 03:00 a.m.
A
Construyen casas en zona irregular

CIUDAD VALLES.- El asentamiento irregular que está en Miravalles, sobre terrenos municipales solamente ha crecido, en lugar de regularse. Esos predios estaban en poder de la empresa de armados Yazaki. 

Con vallas, calles y nuevas construcciones el sitio que alguna vez fue una unidad deportiva, al estilo de la del Ingenio y que después fue parte del predio municipal cedido hace casi un cuarto de siglo, ahora es un caserío que sigue creciendo sin control, pese al riesgo que representa. 

Dentro de los lugares que el Inrevis y el Ayuntamiento ha dicho que están en trámite de regularización, aunque sigue habiendo llegada de nuevos vecinos, pese a la inseguridad que representa la zona.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Auto se incendia y vuelca
Auto se incendia y vuelca

Auto se incendia y vuelca

SLP

Carmen Hernández

Peregrinos visitan la Basílica de Guadalupe
Peregrinos visitan la Basílica de Guadalupe

Peregrinos visitan la Basílica de Guadalupe

SLP

Jesús Vázquez

Recuperan camioneta robada
Recuperan camioneta robada

Recuperan camioneta robada

SLP

Redacción

Sujeto intenta suicidarse
Sujeto intenta suicidarse

Sujeto intenta suicidarse

SLP

Redacción