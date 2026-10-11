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Continúa plantón de empleados del IMSS

Por Jesús Vázquez

Octubre 11, 2026 03:00 a.m.
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Continúa plantón de empleados del IMSS
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      Matehuala.- El sábado se generó una llovizna en la ciudad y a pesar de los cambios climatológicos tan drásticos que se están dando en la ciudad, continúa el plantón de los trabajadores del IMSS, quienes están manifestándose pacíficamente por sus derechos laborales y los de los derechohabientes.

      Ni la lluvia ni el sol han hecho que pare el plantón que están haciendo los trabajadores del IMSS. Han colocado casas de campaña, toldos y lonas para cubrirse de los rayos del sol, así como también de las lluvias que se han estado presentando en la ciudad, y de esta manera continuar con su manifestación pacífica, en la cual tienen tomadas las instalaciones del Sindicato del IMSS de Matehuala, y no se permite que se entre a este lugar hasta que sean escuchadas sus peticiones.

      Los trabajadores del IMSS han solicitado apoyo de las personas de Matehuala y han tenido buena respuesta, pues algunas personas les han llevado botellas de agua para evitar que se deshidraten, pero esperan que lleguen más personas y se unan a este plantón, pues permanecen las veinticuatro horas del día afuera de las instalaciones del sindicato.

      A pesar de que se están manifestando pacíficamente, en las clínicas del IMSS de Matehuala se continúa trabajando de manera normal, y es en el horario después de su jornada laboral en el que se están manifestando.

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