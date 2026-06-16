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Continuará módulo de canje de armas

Por Redacción

Junio 16, 2026 03:00 a.m.
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Continuará módulo de canje de armas
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      CIUDAD VALLES.- Hasta 7 mil pesos podría entregar el Ejército Mexicano en el canje por armas que está ofreciendo a la ciudadanía. 

      El teniente de Materiales de Guerra del 36 Batallón de Infantería, Manuel Lorenzo informó que de lunes a viernes, de nueve de la mañana a cuatro de la tarde, desde este lunes y hasta el lunes 30 de noviembre estarán canjeando de manera voluntaria y sin ninguna sanción ni penalidad a los que lleven armas a la mesa instalada a un lado del kiosco de la plaza principal. 

      Dijo que las condiciones del arma calificarán entre las que están en buen estado y en mal estado, pagando por las primeras hasta siete mil pesos y por las segundas, entre 1 mil o 1 mil 500, de acuerdo a cómo se encuentren.

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