Continuará módulo de canje de armas

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CIUDAD VALLES.- Hasta 7 mil pesos podría entregar el Ejército Mexicano en el canje por armas que está ofreciendo a la ciudadanía.

El teniente de Materiales de Guerra del 36 Batallón de Infantería, Manuel Lorenzo informó que de lunes a viernes, de nueve de la mañana a cuatro de la tarde, desde este lunes y hasta el lunes 30 de noviembre estarán canjeando de manera voluntaria y sin ninguna sanción ni penalidad a los que lleven armas a la mesa instalada a un lado del kiosco de la plaza principal.

Dijo que las condiciones del arma calificarán entre las que están en buen estado y en mal estado, pagando por las primeras hasta siete mil pesos y por las segundas, entre 1 mil o 1 mil 500, de acuerdo a cómo se encuentren.