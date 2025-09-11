logo pulso
Convocan a jóvenes al Cuerpo de Bomberos

Por Carmen Hernández

Septiembre 11, 2025 03:00 a.m.
A
Convocan a jóvenes al Cuerpo de Bomberos

Ciudad Fernández.- Invitan a formar parte del Cuerpo de Bomberos voluntario las personas interesadas deberán tener disponibilidad para responder a las emergencias que llegan a presentarse y que deben atenderse para evitar una tragedia. 

Jorge Armando Ruiz Barragán comandante del Cuerpo de Bomberos, refiere que se tiene la convocatoria abierta para que jóvenes formen parte de la corporación de tragahumo.  

Podrán ingresar jóvenes de una edad promedio de 18 a 45 años, con vocación de servicio.

Los interesados deberán presentar Curp, acta de nacimiento, INE, comprobante de domicilio, certificado de estudios, médico y de trabajo.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

La documentación deberá ser entregada en las instalaciones de bomberos los sábados y domingos, de 5 a 7:30 de la tarde.

Se realizarán evaluaciones tanto física, médica y psicológica.

El personal será capacitado en un término de 3 a 10 meses en primeros auxilios, combate de incendios y rescate.

Personas que sean aceptadas deben saber que será voluntario y sin remuneración, así como disponibilidad para responder a las emergencias.

