Coronarán a reina de Corazones Sabios

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RIOVERDE.- El próximo 27 de agosto se coronará a la reina de Corazones Sabios, 50 son las participantes que aspiran a obtener este nombramiento.

La titular del Sistema Municipal del Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Karina Quintero, dio a conocer que se continúa acudiendo a las diversas comunidades a acercar los apoyos que se ofrecen a personas de la tercera edad.

Ahora para festejar el día del abuelito que se celebra en agosto, para el 27 se tiene contemplado coronar a la reina de los Corazones Sabios, donde las participantes representan a varias comunidades. También se llevará a cabo una misa cuya hora está aún por confirmarse.

La elección se realizará en la plaza principal, donde se realizará también un convivió.

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Mencionó la funcionaria que los adultos mayores están felices porque van a tener una magna fiesta.