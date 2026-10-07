Culminan fiestas a San Francisco

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MATEHUALA.- Por sexto año consecutivo se llevó a cabo el Foro de San Francisco de Asís, organizado por el comité de la calle Bravo, y para culminar sus celebraciones llevaron a cabo una callejoneada, además de la participación de grupos en vivo.

Cabe hacer mención que esta clausura la realizaron el 5 de octubre por la noche, dado que el 4 mucha gente acude a las fiestas patronales de San Francisco en diferentes parroquias.

Para terminar los festejos del Foro de San Francisco, los vecinos de la calle Bravo organizaron una gran callejoneada, la cual salió de la calle Bravo y recorrió las calles Libertad, Terán, vuelta a la Plaza de Armas, Ocampo, hasta llegar nuevamente a la calle Bravo. Este evento tuvo una excelente respuesta por parte de los ciudadanos que se unieron.

En la callejoneada contaban con un tamborazo que se encontraba tocando melodías en todo el recorrido, haciendo bailar a los asistentes, hasta terminar en la calle Nicolás Bravo, donde colocaron una imagen de San Francisco de Asís para celebrar su fiesta patronal.

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Asimismo, después de la callejoneada se contó con la presentación de grupos artísticos. Cabe hacer mención que, durante tres días, en este lugar también realizaron rosarios y peregrinaciones y, de esta manera, dieron por clausuradas las actividades del Foro de San Francisco.