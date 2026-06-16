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Cumplen jóvenes campaña de manejo

Por Carmen Hernández

Junio 16, 2026 03:00 a.m.
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Cumplen jóvenes campaña de manejo
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      Ciudad Fernández.- Alrededor de 30 personas concluyeron el curso Jóvenes conductores mediante el cual jóvenes cumplieron con su capacitación para saber manejar. El Instituto de la Juventud lleva a cabo este programa en coordinación con Seguridad Pública Municipal, es la cuarta generación y hasta el momento 120 jóvenes han concluido el curso. 

      En esta ocasión fueron 30 los egresados de jóvenes conductores. El curso es impartido por Seguridad Pública Municipal.  

      Los participantes aprendieron a manejar con responsabilidad, el curso fue teórico y práctico. Así mismo la Secretaria de Finanzas facilitó el trámite de las licencias de conducir a los participantes del curso.

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