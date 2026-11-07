Da municipio apoyo a Bomberos, para diciembre... de 2025
Ni un peso ha entregado en el 2026 a los tragahumo
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CIUDAD VALLES.- El Ayuntamiento de Valles entregó un cheque del mes de diciembre al Patronato de Bomberos en pleno agosto, pero era de diciembre de 2025, de acuerdo con el presidente de la asociación, José de Jesús Rojas Villarreal.
La entrega del papel fue en agosto y, en un principio Rojas Villarreal pensó que estaban dándole un cheque posfechado, hasta que se fijó en el año estipulado dentro de la fecha: 2025, es decir, ocho meses después, el Gobierno municipal le entregaba el monto de 30 mil pesos que le debía de diciembre del año pasado.
Agregó que por lo pronto, el Ayuntamiento debe los 10 meses de este 2026, o lo que se puede traducir en 300 mil pesos en aportaciones que Bomberos de Valles no han visto hasta esta casi primera semana de noviembre.
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