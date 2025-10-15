logo pulso
Dan de alta en Oficialía de Partes a Blanca Medina

Por Redacción

Octubre 15, 2025 03:00 a.m.
A
Dan de alta en Oficialía de Partes a Blanca Medina

CIUDAD VALLES.- Dan de alta en la Oficialía de Partes a la excolaboradora de José Luis Romero Calzada, Blanca Aurora Medina Lira.

Ayer por la mañana, la exfuncionaria de Jorge Terán Juárez y después simpatizante de José Luis Romero Calzada (quien tuvo diferencias con éste que llegaron al terreno legal), fue nombrada dentro del departamento de recepción oficial de documentos.

Este cargo había quedado acéfalo desde que fue separado del cargo Rolando Sierra, quien tuvo diferencias a su vez con otros funcionarios en redes sociales, luego de no encontrarse en ese lugar.

Hoy quedó dada de alta de manera oficial en la oficina de Recursos Humanos.

