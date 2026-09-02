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Dan de baja a cuatro empleados del Ayto.

Por Miguel Barragán

Septiembre 02, 2026 03:00 a.m.
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Dan de baja a cuatro empleados del Ayto.
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      CIUDAD VALLES.- El Ayuntamiento de Valles ha dado de baja a cuatro trabajadores de bajo nivel de varias dependencias y a muchos otros no se les ha renovado contrato.

      En este inicio de septiembre, cuatro personas de nivel "auxiliar de oficina" fueron dados de baja, de acuerdo con datos de Recursos Humanos.

      Esta tarde, al preguntarle si habría más bajas en el Gobierno municipal, el alcalde David Medina Salazar dijo que sí, que así sería.

      Hay que recordar que desde el pasado mes de agosto, luego de reuniones con funcionarios de primer nivel, hubo instrucciones de revisar las nóminas, dado que el recurso ha escaseado por el recorte de las participaciones federales y estatales.

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