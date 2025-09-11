Debuta otro potosino en la Selección Nacional

CIUDAD VALLES.- Un joven de Tamazunchale debutó con la Selección Nacional en su duelo amistoso contra el representativo de Corea del Sur.

Juan José Sánchez Purata, un joven de 27 años de edad de 1.88 metros de estatura y que se desempeña en la posición de zaguero en los Tigres de la Universidad de Nuevo León, se estrenó en la Selección Nacional en Nashville, Tennessee, durante el partido amistoso que tuvo el seleccionado mexicano contra la escuadra de Corea del Sur y en donde el resultado final fue de empate a dos tantos.

Es uno de los pocos huastecos que ha vestido la playera de la Selección Nacional, luego de una carrera que comenzó en 2017 y en donde ha recorrido el plantel de Atlanta United FC y ahora en el emblemático Tigres de la ciudad de Monterrey.