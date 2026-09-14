Dejan sin luz varios sectores de Cedral

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Cedral.- Personal de la Comisión Federal de Electricidad llevó a cabo un corte temporal en el suministro de energía eléctrica en diferentes sectores del municipio, debido a trabajos de libranza.

Los ciudadanos manifestaron que el domingo diferentes zonas de la ciudad permanecieron sin energía eléctrica desde muy temprano y fue hasta la tarde cuando poco a poco comenzó a restablecerse el servicio, algunos negocios de Cedral tuvieron que utilizar generadores de energía eléctrica para poder continuar trabajando durante el tiempo que permanecieron sin luz.

De acuerdo con el comunicado emitido por el Gobierno Municipal, se realizó la suspensión del servicio de energía eléctrica en varias zonas del municipio debido a trabajos realizados por la CFE, entre ellas las colonias Juan Rojas, Country y Unión, así como algunas calles de la zona Centro.

También se registraron interrupciones en el suministro eléctrico en las localidades de Ejido Hidalgo, Saltillito, El Saladito, San Pablo y Jesús María. La CFE realizó estos trabajos con la finalidad de llevar a cabo labores de mantenimiento en la infraestructura eléctrica, por lo que el servicio permaneció suspendido durante varias horas.

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Esta situación representó un problema para los habitantes de Cedral, principalmente para quienes cuentan con algún negocio y requieren de la energía eléctrica para poder realizar sus actividades. Algunos comerciantes tuvieron que recurrir a generadores para mantener en funcionamiento sus establecimientos mientras se restablecía el suministro.