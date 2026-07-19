Demanda la Canaco reforzar la seguridad

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Matehuala.- Demanda presidente de Canaco durante la sesión ordinaria del Consejo Municipal de Seguridad Pública que se refuerce la seguridad con más operativos durante la temporada vacacional por la llegada de muchos visitantes, sobre todo en la zona centro de la ciudad.

Rafael Fernández Santos externó su preocupación por la posibilidad de que se reduzcan los rondines de agentes de la Policía Municipal en la zona centro de la ciudad, ya que dijo esta fue una de las principales solicitudes que la Cámara realizó a la corporación.

"Solicitamos que no se quiten los rondines por la alta concurrencia de personas y por la temporada vacacional", reiteró.

Asimismo, manifestó que los comerciantes enfrentan situaciones preocupantes, ya que algunos han sido víctimas de intentos de extorsión, también solicitó la instalación y reparación de luminarias en los alrededores de la Plaza Juárez y del mercado, con el propósito de evitar que estas áreas permanezcan oscuras durante las noches y reducir el riesgo de que se cometan delitos.

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Al director de la Policía Municipal y Tránsito de Matehuala, le solicitó reforzar la aplicación del operativo del alcoholímetro para prevenir accidentes viales.

Desde la Cámara, además de buscar seguridad para nuestros comerciantes, también somos conscientes de que hay que cuidar a nuestra ciudadanía, sobre todo a los jóvenes, es una tarea de todos, concluyó.