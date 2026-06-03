Denuncian a sujeto por tirar basura en un predio

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CIUDAD VALLES.- Agarra con las manos en la masa la dirección de Ecología y la Policía Municipal a un hombre que estaba tirando basura en un lugar público.

A media mañana, la dirección de Ecología recibió la queja de que un hombre tiraba basura sobre un predio de la calle Santiago Apóstol, número 100 en Villarreal de Santiago.

Cuando acudieron a investigar, el que ha estado arrojando basura impunemente se encontraba precisamente en esa faena ilegal y fue notificado sobre la sanción a la que puede hacerse acreedor (que va de los dos mil 300 a los 11 mil 700 pesos).

Poco después se notificó a los Servicios de Limpieza para que retirara las grandes cantidades de basura que dejó el hombre que poco antes había sido denunciado por sus propios vecinos.

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