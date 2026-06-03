Denuncian el envenenamiento de dos gatos

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MATEHUALA.- Vecinos de la colonia San Antonio reportaron que personas crueles están dándole veneno a los gatos en la comida, y dueños de mascotas en sus casas han sufrido las consecuencias, pues han encontrado en sus hogares cadáveres de

los mininos.

Javier Salinas informó que a él le envenenaron dos de sus gatos en la colonia San Antonio y lamentablemente los vio morir de una manera muy cruel. Los llevó al veterinario y le dijeron que ya no había nada qué hacer por ellos, pues al parecer les habían dado veneno. Agregó que esto no debe ocurrir,

pues hay gente sin corazón que les da comida envenenada a animales indefensos.

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Mencionó que sus gatos solo estaban en su casa y no salían a la calle, por lo que probablemente alguien aventó comida envenenada en el barandal de su vivienda y los gatos, al verla pensando que era buena comida, la probaron, pero lamentablemente era alimento envenenado. Agregó que sus gatos no le hacían daño a nadie, pues él se encargaba de ellos.

Comentó que ésta no es forma de actuar si los vecinos tienen animales que causen molestias, ya que existen alternativas como hablar con los dueños para llegar a un arreglo, pues ningún animal merece morir envenenado, ya que es una forma muy cruel de perder la vida. También señaló que para los dueños es difícil verlos sufrir convulsiones, dificultad para respirar y no poder hacer nada por ellos.