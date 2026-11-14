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Denuncian varias mujeres a un acosador sexual

Realiza tocamientos a féminas y el riesgo de sufrir abuso sexual

Por Redacción

Noviembre 14, 2026 03:00 a.m.
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Denuncian varias mujeres a un acosador sexual
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      Matehuala.- Mujeres han denunciado que sobre la calle Camino Viejo a La Paz se aparece una persona de sexo masculino que las acosa, en algunos casos, realiza tocamientos sin su consentimiento, por lo que piden que se refuerce la seguridad en esta zona de la ciudad para que sea castigado el abusivo sujeto.

      A través de las redes sociales, varias mujeres han denunciado que un hombre está acosando y realizando tocamientos a mujeres que transitan por la calle Camino Viejo a La Paz, ante esta situación, solicitan mayor presencia policiaca en el sector para que las autoridades investiguen los reportes y localicen al responsable, antes de que pueda agredir a otra mujer, pues temen que la situación pueda agravarse y llegar a una agresión física o sexual, ya que se trata de una zona poco transitada.

      Las mujeres señalaron que en este sector existen varios lotes baldíos, lo que genera mayor preocupación para quienes tienen que pasar por el lugar. 

      Por ello, recomiendan extremar precauciones, evitar transitar solas por esta zona y reportar cualquier situación sospechosa a las autoridades, con la finalidad de prevenir nuevas agresiones.

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      Son varias las mujeres que han reportado que han sido víctimas del acosador de Camino Viejo a la Paz, por lo que esperan que las autoridades policiacas actúen rápido antes de que llegue a ocurrir una tragedia.

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