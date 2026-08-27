logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Terremotos dejan ya más de 6 mil 500 muertos en Venezuela

Fotogalería

Terremotos dejan ya más de 6 mil 500 muertos en Venezuela

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Derrapa motociclista y se lesiona

Por Carmen Hernández

Agosto 27, 2026 03:00 a.m.
A
Derrapa motociclista y se lesiona
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      RIOVERDE.- Un hombre sufre varias lesiones al caer de la motocicleta en que se transportaba, el accidente se originó en Bulevar Universitario, donde recibió auxilio de paramédicos de Protección Civil, debido a los fuertes golpes que resintió en su caída. 

      El accidente se originó en el Bulevar Universitario, cuando un motociclista se transporta en su motocicleta, de pronto de manera repentina perdió el control de la unidad motriz y derrapó, cayendo al piso y sufriendo varias lesiones. 

      Personas que pasaban por el del accidente solicitaron el apoyo de las corporaciones de emergencia, debido a las lesiones que sufrió el motociclista, que además quedó tirado en el pavimento.  

      Al lugar acudieron paramédicos de Protección Civil Municipal, quienes luego de una evaluación, trasladaron al lesionado a recibir atención médica a un hospital.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Preparan programa de Justicia Itinerante
      Preparan programa de Justicia Itinerante

      Preparan programa de Justicia Itinerante

      SLP

      Carmen Hernández

      Se atenderán casos de juicios sucesorios y certificados agrarios

      Listo, personal del Conafe para el regreso a clases
      Listo, personal del Conafe para el regreso a clases

      Listo, personal del Conafe para el regreso a clases

      SLP

      Carmen Hernández

      Comienza la venta de artículos patrios
      Comienza la venta de artículos patrios

      Comienza la venta de artículos patrios

      SLP

      Jesús Vázquez

      Piden aprovechar descuentos en las multas del predial
      Piden aprovechar descuentos en las multas del predial

      Piden aprovechar descuentos en las multas del predial

      SLP

      Miguel Barragán