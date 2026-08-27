Derrapa motociclista y se lesiona

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RIOVERDE.- Un hombre sufre varias lesiones al caer de la motocicleta en que se transportaba, el accidente se originó en Bulevar Universitario, donde recibió auxilio de paramédicos de Protección Civil, debido a los fuertes golpes que resintió en su caída.

El accidente se originó en el Bulevar Universitario, cuando un motociclista se transporta en su motocicleta, de pronto de manera repentina perdió el control de la unidad motriz y derrapó, cayendo al piso y sufriendo varias lesiones.

Personas que pasaban por el del accidente solicitaron el apoyo de las corporaciones de emergencia, debido a las lesiones que sufrió el motociclista, que además quedó tirado en el pavimento.

Al lugar acudieron paramédicos de Protección Civil Municipal, quienes luego de una evaluación, trasladaron al lesionado a recibir atención médica a un hospital.

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