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Desabasto de agua en colonias de Matehuala

Por trabajos de mantenimiento de la red general

Por Jesús Vázquez

Agosto 27, 2026 03:00 a.m.
A
Desabasto de agua en colonias de Matehuala
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      Matehuala.- Reportan baja presión de agua en diferentes sectores de la ciudad y en algunos incluso no está llegando ni una sola gota de agua, siendo que se requiere, sobre todo esta temporada de intenso calor.

      Ciudadanos de varios sectores han reportado que está muy baja la presión de agua potable, en otras partes no les está llegando agua a sus viviendas, es un verdadero problema, pues el calor está muy fuerte y la gente requiere bañarse. 

      Asimismo, el vital líquido es necesario para limpiar la casa, lavar la ropa y trastes, entre otras cosas, por lo que esperan que se restablezca pronto el servicio de agua.

      Por su parte, SAPSAM informa a los usuarios que la falta de agua y bajas presiones registradas en algunos sectores de la ciudad fueron ocasionadas por trabajos de mantenimiento y conexión realizados en el área de pozos de los acuíferos Cedral y Vanegas.

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      Como parte de estas maniobras, fue necesario realizar la conexión de una abrazadera de 10 pulgadas, correspondiente al inicio de una línea de conducción para el Rancho Santa Martha. 

      Para llevar a cabo los trabajos, se dejaron temporalmente fuera de operación los pozos Fabiola, 14 y 16, generando una disminución en el caudal disponible para el suministro de agua potable, y hay poco líquido en la red general.

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