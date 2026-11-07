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Desabasto de agua en Matehuala

Organismo operador lo atribuye a fallas en las bombas

Por Jesús Vázquez

Noviembre 07, 2026 03:00 a.m.
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Desabasto de agua en Matehuala
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      MATEHUALA.- En distintos sectores de la ciudad se ha reportado baja presión de agua, por lo que es muy poco el líquido que está saliendo en las llaves de las viviendas, situación que ha generado molestias entre los ciudadanos por el desabasto del líquido.

      Habitantes han manifestado que sale muy poca agua de las llaves, por lo que enfrentan problemas para realizar diversas actividades, como limpiar las casas, lavar la ropa y utilizar los baños, esta situación también afecta a las escuelas de la ciudad, donde son muchos los estudiantes que utilizan los sanitarios y se requiere contar con suficiente agua para mantenerlos limpios y evitar posibles enfermedades.

      SAPSAM dio a conocer que, derivado de los paros de energía eléctrica registrados en la zona de pozos, el sistema de distribución de agua potable continúa en proceso de estabilización, por lo que algunas zonas de la ciudad aún presentan baja presión. 

      Agregaron que el personal trabaja para restablecer las condiciones habituales del servicio y que la presión del agua se recuperará de manera paulatina conforme se estabilice la conducción en las líneas de distribución.

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      Mientras tanto, los ciudadanos esperan que el servicio se normalice lo antes posible, ya que contar con agua suficiente es indispensable para las actividades cotidianas en los hogares, comercios y centros educativos. 

      Asimismo, se mantiene la expectativa de que los trabajos que realiza el organismo operador permitan recuperar la presión habitual en los sectores afectados.

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