Desalojan a las familias atrapadas por la creciente

SAN VICENTE.- Con recursos limitados, Marina y corporaciones comenzó a rescatar a la gente de Movimiento Huasteco en San Vicente. Falta ir por muchos, se quejan algunos.

Las horas parecieron días, pero desde la madrugada de hoy, corporaciones como la Marina, el Ejército, la Guardia Nacional, la Guardia Civil y Protección Civil del Estado y la municipal se avocaron a ir por la gente que simplemente ya no pudo salir de sus casas y que, en algunos casos, tuvo que pasar el sábado entero sobre el techo de sus viviendas, porque cerca de ahí, convergen los ríos Tampaón y Moctezuma que, ya por sí solos eran unos monstruos robustecidos por las lluvias y que unieron fuerzas para extenderse.

El Gobernador del Estado, Ricardo Gallardo Cardona dio a conocer que desde primera hora de este domingo había un grupo nutrido de elementos castrenses y civiles sacando a los de este lugar y dándoles refugio en la cabecera municipal.

La evacuación ha tenido un par de inconvenientes: que se tienen pocos botes para el traslado y que hay personas que no quieren irse, bajo la certeza de que los niveles bajarán y habrá rapiña.

Las labores han estado constantes durante este domingo.