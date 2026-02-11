Reconocen a profes y alumnos del Cbta

SAN CIRO DE ACOSTA.- Municipio entrega reconocimientos a alumnos y docentes del Cbta 187, que participaron en el Nacional Habilidad y Destrezas DGETA y CM en Tepic, Nayarit, donde obtuvieron el 5 y 19 lugar a nivel nacional.

El alcalde este lunes en los honores a la Bandera convocó a los maestros y alumnos para entregarles reconocimientos por poner en alto al municipio de San Ciro de Acosta.

El docente Hugo Suárez Viramontes recibió un reconocimiento por asesorar a los alumnos que participaron en el concurso nacional de “Sexado de Conejos” , así como a Francisco Rivera Rivera, por la formación de estudiantes que participaron en el Concurso Nacional de Castración de Porcinos. Sin embargo la alumna Brenda del Rosario Alvarado Villanueva y Jazmín del Rocío Benavides Hernández, en Castración de porcino, obtuvieron el 19 lugar a nivel Nacional.

Mientras que Dafne García Barrón y Maribel Romero Méndez, por su participación en el Sexado de conejos, registraron el 5to. lugar a nivel nacional. El alcalde felicitó a todos los participantes por su empeño, dedicación y disciplina, sobre todo por poner en alto el nombre de San Ciro de Acosta.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí