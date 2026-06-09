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Elegirán al Paisano distinguido

Por Carmen Hernández

Junio 09, 2026 03:00 a.m.
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Elegirán al Paisano distinguido
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      San Ciro de Acosta.- El Ayuntamiento entregará el reconocimiento al Paisano Distinguido, la convocatoria estará abierta hasta el 29 de junio para registrar a los aspirantes que aspiren ser galardonados.  

      El alcalde Luis Carlos Pereyra Govea dio a conocer que se reconocerá el trabajo de los connacionales, que han apoyado a sus comunidades, ya sea con medicamentos, obras o pagar alguna cirugía para alguna persona de escasos recursos.  

      Es por ello que se está buscando el Paisano Distinguido, aunque la distancia los separe de su tierra que los vio nacer, el corazón y su esfuerzo siguen dejando huella entre sus paisanos. 

      Las personas deberán de presentar su documentación a más tardar el 29 de junio.  

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      Se estará premiando a 3 connacionales, es por ello que se les invita a los migrantes a que se inscriban en este proceso. 

      Los requisitos son ser originarios de San Ciro, incluir evidencias que comprueben los méritos del paisano, comprobante de domicilio. 

      La propuesta deberá presentarse en las oficinas de Enlace Municipal.  

      Se elegirán a 3 paisanos, el 12 de julio, se elegirá al ganador.

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