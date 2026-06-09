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Realizan la carrera Petros Run con causa

Recursos obtenidos servirán para obras en el Hospital

Por Jesús Vázquez

Junio 09, 2026 03:00 a.m.
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Realizan la carrera Petros Run con causa
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      Matehuala.- Con gran éxito se llevó a cabo la tercera edición de la carrera Petros Run 2026, evento que se realiza con la finalidad de apoyar a distintas instituciones civiles. Este año, todo lo recaudado fue destinado al servicio de rehabilitación del Hospital General de Matehuala.

      La carrera tuvo una excelente respuesta, ya que participaron más de 300 corredores en la competencia de 5 kilómetros. 

      El objetivo principal fue ayudar a una noble causa, por lo que muchos de los participantes no eran corredores profesionales; sin embargo, se sumaron al evento corriendo, trotando o incluso caminando. 

      Con ello demostraron que en Matehuala aún hay personas dispuestas a apoyar a quienes más lo necesitan.

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      En la rama varonil el ganador fue Óscar Hernández, mientras que el segundo lugar lo obtuvo Fernando Bocanegra y el tercer puesto fue para Nahúm Ávila. 

      Por su parte, en la rama femenil, la ganadora fue Vicky Vázquez, mientras que el segundo lugar correspondió a Fernanda Rangel.

      Gracias a la gran participación en esta tercera edición de la carrera Petros Run, se logró recaudar la cantidad de 52 mil pesos, recursos que fueron entregados mediante un cheque al servicio de rehabilitación del Hospital General de Matehuala.

      En la primera edición de esta carrera lo recaudado fue destinado a un refugio canino, mientras que en la segunda edición los recursos beneficiaron al Cuerpo de Bomberos de Matehuala. 

      Esta carrera se realiza en homenaje a Petronilo Lara, destacado corredor matehualense que falleció hace tres años.

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