Descarta CFE vandalismo en incendio en subestación

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

CIUDAD VALLES.- Descarta la Comisión Federal de Electricidad (CFE) que la posible causa del siniestro en la subestación del Libramiento Poniente haya sido provocada.

Luego de que un cable se incendiara en el cuarto de máquinas del mencionado lugar y de que se solicitara la intervención de los bomberos de Valles, la conclusión de la dirección de Comunicación de CFE del Golfo fue que se debió a un evento no provocado en el que hubo quema de cables y humo y en donde hubo apoyo de los bomberos de Valles, quienes usaron químicos para sofocar la ignición, que finalmente fue controlada.

El pasado viernes 10 de julio, en la noche, en la parte norte del municipio hubo apagones que fueron atribuidos a vandalismo en una subestación de la misma zona mencionada.