Desigual choque, moto contra una camioneta

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Matehuala.- Un joven motociclista resultó con varias lesiones al impactarse contra una camioneta en calles del centro de la ciudad, al lugar acudieron los elementos de Protección Civil Municipal, quienes trasladaron al lesionado a un hospital.

Los hechos se originaron en la zona centro, en las calles de Damián Carmona y Libertad, donde de nueva cuenta el exceso de velocidad y la falta de precaución provocaron un desigual choque entre una camioneta y un motociclista.

Esta última era tripulada por un joven, quien salió volando de su vehículo, testigos solicitaron auxilio a los números de emergencia.

Al lugar acudieron los elementos de Protección Civil, quienes inmediatamente le brindaron los primeros auxilios al lesionado. Debido a que presentaba golpes y lesiones en diferentes partes del cuerpo, el joven fue llevado a un hospital para recibir atención médica especializada.

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Al lugar también acudieron los elementos de la Policía Municipal de Matehuala, quienes empezaron a llevar a cabo las debidas investigaciones del accidente para deslindar responsabilidades.