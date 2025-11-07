Despliegue de policías contra los extorsionadores

CIUDAD VALLES.- Dijo el Gobernador del Estado, Ricardo Gallardo Cardona que sumará 50 policías de Métodos de Investigación (PMI) a Valles y la Huasteca norte para combatir a grupos criminales que intentan imponer frutas y verduras, así como cigarros a tiendas.

Este tema fue tratado en la mesa de seguridad que llevó a cabo el mandatario potosino junto a su gabinete de seguridad y cuatro alcaldes, David Medina de Valles, Mauricio Andrade de Tamasopo, Marcelino Bautista de Tamuín y Rafael Olvera de El Naranjo.

A la salida de la sesión, Gallardo aclaró que el grupo que intenta imponer cigarros a tiendas a manera de extorsión, así como verduras a bodegas locales no pertenece a ningún Cártel, sino que es un grupo que está actuando ilícitamente en la Huasteca norte, con este perfil criminal.

Mencionó que en Villa de Reyes, con ayuda de la Fiscalía General del Estado, en una semana resolvieron ese problema de extorsionadores y fue cuando anunció que 50 de los 300 policías de investigación (antes ministeriales) estarán haciendo la indagatoria y las carpetas para acabar con ese flagelo, aun cuando no hay ni una sola denuncia al respecto, pero consciente de que es un problema local.

