Discrepancia en caso de los damnificados

CIUDAD VALLES.- Existe una discrepancia en el número de damnificados por las crecientes de hace unas semanas: el Gobierno del Estado contó 5 mil 800 y el Bienestar censó 10 mil.

“A ver si no me meto en problemas”, advirtió Gallardo Cardona antes de referir que su administración entregó apoyos por 20 mil pesos a los 5 mil 800 censados por la catástrofe de las inundaciones, sin embargo, pudo saber que el Gobierno federal y Bienestar tienen en su lista a aproximadamente 10 mil personas por la misma razón.

Especuló sobre las razones de la discrepancia, pero no concluyó nada, solamente informó que él hizo saber a la Federación que había encontrado esa disparidad respecto de los afectados, por lo que dice no sabe ahora en que quedará el asunto.