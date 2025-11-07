La Trinidad, el lugar más frío de SL este jueves

CIUDAD VALLES.- A un grado bajo cero pasaron la noche los habitantes del ejido La Trinidad, en Xilitla, el sitio más frío de la entidad la madrugada de este jueves. La helada pintó de blanco la hierba y maleza de este lugar turístico, ubicado en la Sierra Gorda potosina, a dos mil metros sobre el nivel del mar, la misma altura que la ciudad de San Luis Potosí, en medio de bosques de coníferas.

Este evento meteorológico de frío intenso sería el primero de este otoño, cuando falta mes y medio para que comience el invierno.

El promotor turístico de La Trinidad, Mario Limón fue el que captó la imagen, en el amanecer helado de este lugar, que es destino de miles de personas al año que acuden a la rusticidad de las cabañas en el ambiente boscoso.