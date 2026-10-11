Destaca compañía de danza en encuentro nacional de ANUIES

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Matehuala.- La Compañía de Danza de la Escuela Preparatoria de Matehuala de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí tuvo una destacada participación en el Cuarto Encuentro Nacional Cultural ANUIES, realizado en Tepic, Nayarit, donde representó con orgullo a la institución y al estado de San Luis Potosí.

La participación en este encuentro representó una importante oportunidad de intercambio cultural, convivencia y aprendizaje para las y los jóvenes artistas, quienes compartieron escenario y experiencias con estudiantes y docentes de diversas instituciones de educación media superior del país. Más allá de la presentación artística, el encuentro permitió fortalecer los lazos entre comunidades educativas y reconocer a la cultura como un elemento fundamental en la formación integral de las nuevas generaciones.

El Cuarto Encuentro Nacional Cultural ANUIES también representó un espacio para proyectar hacia otras comunidades educativas la riqueza cultural de Matehuala y del Altiplano Potosino.

Con "Tierra, ritmo y danza", las y los integrantes de la compañía llevaron al escenario no solamente una coreografía, sino una parte de sus raíces, su identidad y el sentido de pertenencia que los vincula con su comunidad. Cada movimiento se convirtió así en una forma de expresar que la cultura también construye puentes entre regiones, instituciones y generaciones.

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