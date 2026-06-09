Destacan alumnos del Cbta en juegos deportivos

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Matehuala.- Estudiantes del CBTA 52 de la comunidad de Santa Lucía viajaron a Boca del Río, Veracruz, donde participaron en la justa deportiva nacional DGETAyCMSEMS, representando con orgullo a este municipio, teniendo una destacada participación.

Para la institución educativa es motivo de orgullo que jóvenes de esta institución hayan participado en este evento atlético a nivel nacional.

Los destacados deportistas participaron en atletismo, Gael Iracheta participó en la prueba de 3 mil metros, Gael García en los 100 metros, Diego Carrizales en los 200 metros y Antonio López en los 800 metros, quienes tuvieron una destacada participación, demostrando que en Matehuala existen grandes atletas.

También participó la selección varonil de voleibol de los Coyotes del CBTA 52, que compitió en la justa deportiva nacional en Boca del Río.

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Los jóvenes demostraron ser grandes deportistas dentro de la cancha, logrando una destacada actuación ante equipos de varios estados del país.

Los estudiantes del CBTA 52 pudieron realizar este viaje gracias al apoyo de padres de familia y maestros, quienes trabajaron arduamente para recaudar fondos y hacer posible su participación en esta competencia nacional.

El objetivo es que los jóvenes continúen practicando deporte y desarrollando sus habilidades, además de representar dignamente a su institución, a Matehuala y al estado de San Luis Potosí en eventos de carácter nacional.