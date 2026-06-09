logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Annie Leibovitz regresa a México con exposición sobre fútbol Mundial 2026

Fotogalería

Annie Leibovitz regresa a México con exposición sobre fútbol Mundial 2026

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Destacan alumnos del Cbta en juegos deportivos

Por Jesús Vázquez

Junio 09, 2026 03:00 a.m.
A
Destacan alumnos del Cbta en juegos deportivos
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Matehuala.- Estudiantes del CBTA 52 de la comunidad de Santa Lucía viajaron a Boca del Río, Veracruz, donde participaron en la justa deportiva nacional DGETAyCMSEMS, representando con orgullo a este municipio, teniendo una destacada participación.

      Para la institución educativa es motivo de orgullo que jóvenes de esta institución hayan participado en este evento atlético a nivel nacional. 

      Los destacados deportistas participaron en atletismo, Gael Iracheta participó en la prueba de 3 mil metros, Gael García en los 100 metros, Diego Carrizales en los 200 metros y Antonio López en los 800 metros, quienes tuvieron una destacada participación, demostrando que en Matehuala existen grandes atletas.

      También participó la selección varonil de voleibol de los Coyotes del CBTA 52, que compitió en la justa deportiva nacional en Boca del Río. 

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Los jóvenes demostraron ser grandes deportistas dentro de la cancha, logrando una destacada actuación ante equipos de varios estados del país.

      Los estudiantes del CBTA 52 pudieron realizar este viaje gracias al apoyo de padres de familia y maestros, quienes trabajaron arduamente para recaudar fondos y hacer posible su participación en esta competencia nacional.

      El objetivo es que los jóvenes continúen practicando deporte y desarrollando sus habilidades, además de representar dignamente a su institución, a Matehuala y al estado de San Luis Potosí en eventos de carácter nacional.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Se acumuló el trabajo a Protección Civil
      Se acumuló el trabajo a Protección Civil

      Se acumuló el trabajo a Protección Civil

      SLP

      Jesús Vázquez

      Reiteran indígenas rechazo al fracking
      Reiteran indígenas rechazo al fracking

      Reiteran indígenas rechazo al fracking

      SLP

      Redacción

      Realizan marcha contra esta medida que propone el Gobierno federal

      Obtiene Víctor Arreguín medalla de bronce
      Obtiene Víctor Arreguín medalla de bronce

      Obtiene Víctor Arreguín medalla de bronce

      SLP

      Redacción

      Operativo Salva tu vida contra motociclistas
      Operativo Salva tu vida contra motociclistas

      Operativo Salva tu vida contra motociclistas

      SLP

      Carmen Hernández

      Se verificará usen el casco y exceso de personas en la unidad