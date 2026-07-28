Detectan casos de gusano barrenador
Se cura a los animales y se realiza un cerco
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RIOVERDE.- Detectan casos sospechosos de gusano barrenador por lo que se están atendiendo en algunos lugares de comunidades, verificando el ganado.
Autoridades municipales dieron a conocer que se está acudiendo a las comunidades, por posibles casos sospechosos del gusano barrenador, para poder atender los animales y evitar que se pueda generar una epidemia en el sector ganadero de esta zona.
Las comunidades afectadas son Milpitas, Tapona, La Loma y Palmillas, donde se han detectado 10 casos, de hecho, se han realizado trabajos de curación de los animales y se les ha aplicado medicamentos al ganado para evitar que surjan más casos y que pongan en riesgo al ganado.
En los últimos días se han registrado 10 casos, sin embargo, se les ha realizado la recomendación a los productores para que estén al tanto del ganado y reportar los casos sospechosos y que puedan ser tratados para evitar surjan más casos.
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