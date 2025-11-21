Motoneta colisiona contra vagoneta; pareja resultó herida

CIUDAD VALLES.- La conductora de una vagoneta no tuvo precaución al cruzar el bulevar México-Laredo y terminó chocando contra una motoneta en la que viajaba una pareja.

El accidente ocurrió la tarde de este jueves, en el cruce del bulevar y la calle Primera, a la altura del fraccionamiento Lomas Poniente.

De acuerdo con la información recabada, una mujer al volante de una vagoneta Toyota Sienna blanca, modelo reciente, se desplazaba con dirección del fraccionamiento Lomas Oriente hacia Lomas Poniente. Sin embargo, al intentar atravesar el bulevar, no tomó las precauciones necesarias y cortó la circulación al conductor de una motoneta Italika verde. Este no logró detenerse y chocó contra la camioneta.

El motociclista viajaba acompañado de una mujer; ambos resultaron lesionados y fueron auxiliados por brigadistas de la Comisión Nacional de Emergencias (CNE), quienes preparaban su traslado a una clínica particular. Del percance tomaron conocimiento oficiales de Seguridad Pública y Tránsito Municipal.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

La conductora presuntamente responsable llamó a su aseguradora y manifestó su disposición para llegar a un acuerdo con los afectados.