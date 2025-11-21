logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡ES NIÑA!

Fotogalería

¡ES NIÑA!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Motoneta colisiona contra vagoneta; pareja resultó herida

Por Redacción

Noviembre 21, 2025 03:00 a.m.
A
Motoneta colisiona contra vagoneta; pareja resultó herida

CIUDAD VALLES.- La conductora de una vagoneta no tuvo precaución al cruzar el bulevar México-Laredo y terminó chocando contra una motoneta en la que viajaba una pareja.

El accidente ocurrió la tarde de este jueves, en el cruce del bulevar y la calle Primera, a la altura del fraccionamiento Lomas Poniente.

De acuerdo con la información recabada, una mujer al volante de una vagoneta Toyota Sienna blanca, modelo reciente, se desplazaba con dirección del fraccionamiento Lomas Oriente hacia Lomas Poniente. Sin embargo, al intentar atravesar el bulevar, no tomó las precauciones necesarias y cortó la circulación al conductor de una motoneta Italika verde. Este no logró detenerse y chocó contra la camioneta.

El motociclista viajaba acompañado de una mujer; ambos resultaron lesionados y fueron auxiliados por brigadistas de la Comisión Nacional de Emergencias (CNE), quienes preparaban su traslado a una clínica particular. Del percance tomaron conocimiento oficiales de Seguridad Pública y Tránsito Municipal. 

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


La conductora presuntamente responsable llamó a su aseguradora y manifestó su disposición para llegar a un acuerdo con los afectados.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Apresan a dos mujeres por agresión y lesiones
Apresan a dos mujeres por agresión y lesiones

Apresan a dos mujeres por agresión y lesiones

SLP

Redacción

Dicha acción ocurrió en la Col. Genovevo Rivas Guillén Norte

Arrestan en “Chole” a tres hombres con armas prohibidas
Arrestan en “Chole” a tres hombres con armas prohibidas

Arrestan en “Chole” a tres hombres con armas prohibidas

SLP

Redacción

Capturan a tres hombres armados
Capturan a tres hombres armados

Capturan a tres hombres armados

SLP

Redacción

Viajaban en una camioneta Dodge Durango modelo 1998

Detienen a individuo por tocamientos a pasajera de Metrored
Detienen a individuo por tocamientos a pasajera de Metrored

Detienen a individuo por tocamientos a pasajera de Metrored

SLP

Redacción

La víctima fue canalizada con UAVI para brindarle atención psicológica