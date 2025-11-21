Desfile revolucionario desquició la ciudad

CIUDAD VALLES.- Los tapones puestos por Tránsito para que se efectuara el desfile provocaron embotellamientos incluso en el Libramiento Poniente, una carretera unida a vías federales.

Esta mañana de jueves, a pesar de que hubo anuncios sobre el cierre de calles y bulevares con motivo del desfile conmemorativo de los 115 años de la Revolución Mexicana, el tráfico se desquició en las avenidas de acceso o salida al centro, incluyendo el Libramiento Poniente, que es un ramal conectado a la carretera Valles-Rioverde y Valles-Tampico.

El desfile duró alrededor de dos horas y media, de las ocho a las 10:30 de la mañana y participaron principalmente alumnos de quinto grado de primaria de las escuelas locales.