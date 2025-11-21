Detienen a sacrílego jovenzuelo

Matehuala.- Agentes de la Policía Municipal detuvieron a un jovenzuelo que realizaba destrozos en varias tumbas del panteón Guadalupe, al llegar al camposanto lograron ver al presunto y detenerlo, sin embargo, como era una persona de sexo masculino menor de edad, fue entregado a sus padres, se le aplicó un correctivo.

A través de un reporte denunciaban que había un sujeto dañando las tumbas, por lo que los agentes al llegar sorprendieron al sujeto al momento que realizaba los destrozos, al verse descubierto intentó escabullirse, pero no logró escapar y fue asegurado.

Al investigar sobre sus generales, dijo tener 17 años de edad, razón por la cual fue trasladado al área de trabajo social, donde fue entregado a sus padres no sin antes hacerles del conocimiento de los daños ocasionados en algunas tumbas para que respondan por los daños ocasionados por su hijo.

Cabe mencionar que ya en varias ocasiones han reportado que las tumbas del panteón Guadalupe han sido dañadas, algunos ciudadanos mencionaron que uno de los vándalos que ha dañado las tumbas es una persona que esta mal de sus facultades mentales, que en varias ocasiones se ha metido a este camposanto a dañar, rompiendo cristales de algunas capillas, así como también floreros, entre otros daños que han causado.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí