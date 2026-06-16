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Detienen a sujeto con billetes falsos

Por Carmen Hernández

Junio 16, 2026 03:00 a.m.
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Detienen a sujeto con billetes falsos
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      RIOVERDE.- Elementos de la Guardia Civil Municipal detienen a sujeto con billetes falsos. 

      Los hechos ocurrieron en la calle Doctor Islas, cuando el joven originario de la Gavia,  perteneciente a Villa Juárez, presuntamente intentó pagar con falsos billetes productos que adquirió en una tienda. 

      El hombre de 33 años de edad, fue detenido por la presunta posesión de billetes falsos, que no quiso decir  la procedencia de los billetes falsos. 

      Fue trasladado a la Ciudad Judicial, donde fue puesto a disposición del Ministerio Público Federal, junto a los billetes de diversas denominaciones.

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