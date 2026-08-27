Detienen policías a sujeto por robo

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Matehuala.- Una persona de sexo masculino de 63 años de edad fue detenida por elementos de la Policía Municipal, ya que fue sorprendido hurtando varios objetos del centro comercial Walmart, el hombre fue llevado a las celdas preventivas, posteriormente ante la Fiscalía por reincidencia de robo.

Los hechos se originaron en la tienda Walmart, ubicada en la avenida Las Américas de la colonia 22 de Mayo, donde acudieron elementos de la Policía Municipal, ya que recibieron una llamada por parte del guardia de seguridad del referido centro comercial, informando que habían sorprendido a una persona que trataba de llevarse varios productos de la tienda sin pagar.

Al lugar acudieron rápidamente los agentes policiacos, quienes, al llegar al lugar hicieron una revisión a una persona de sexo masculino de 63 años de edad, localizándole entre sus pertenencias los objetos que no había pagado de la tienda, por lo que procedieron a decirle sus derechos y llevárselo detenido a las celdas preventivas.

El detenido dijo llamarse José N., de 63 años de edad, permaneció un tiempo en las celdas preventivas, posteriormente, fue puesto a disposición de la Fiscalía del Estado por reincidencia de robo, ya que el hombre en varias ocasiones ha hurtado diversos artículos en el centro comercial.

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