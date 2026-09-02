DH imparte pláticas escuelas primarias
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RIOVERDE.- La Coordinación de Derechos Humanos ofreció pláticas a los alumnos de escuelas primarias, según dio a conocer la titular Melisa Martínez Silva.
La funcionaria municipal explicó que no se han recibido quejas, sólo se ha realizado asesoría en el ramo familiar y civil.
Asimismo, mencionó la funcionaria municipal que han acudido a tres escuelas para brindar pláticas sobre los derechos humanos y sobre todo sobre la prevención de violencia.
Para concluir, Melisa Martínez Silva dijo que se continuará acudiendo a las diversas instituciones educativas para ofrecer las pláticas a más estudiantes de nivel básico.
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