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DIF y PPNNA toman el caso de neonato abandonado

La madre del recién nacido se desapareció y lo dejó

Por Redacción

Agosto 27, 2026 03:00 a.m.
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DIF y PPNNA toman el caso de neonato abandonado
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      CIUDAD VALLES.- El DIF y PPNNA investigaron caso de presunto niño abandonado en área de neonatos, la madre no podía ser contactada porque había empeñado su celular.

      Este martes 25 de agosto, reportes del área de recién nacidos indicaron que desde el pasado 21 de agosto, la madre de un niño de días, que sufría complicaciones había desaparecido por días y que no había manera de contactarla.

      La madre del neonato no podía tener contacto con él, de manera directa, porque nació con complicaciones de salud que lo mantenían en  Terapia Intensiva.

      El DIF y PPNNA tuvieron contacto con la madre y la familia, descubriendo que, ante la imposibilidad de tener acceso durante casi una jornada a su hijo, debido al internamiento, había determinado ir a descansar, dado el trauma dejado por la cesárea y, en ese ínter, habría empeñado su celular, por eso, durante muchas horas su teléfono estuvo apagado.

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      Por el momento, el DIF se encuentra investigando las versiones tanto del hospital como de la familia del recién nacido.

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