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El Conafe está de fiesta

Por Carmen Hernández

Septiembre 15, 2026 03:00 a.m.
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El Conafe está de fiesta
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      RIOVERDE.- El Consejo Nacional de Fomento Educativo (Conafe) está de fiesta, cumplió 55 años de fundación y se entregaron reconocimientos a personas destacadas dentro de la institución. 

      El evento se realizó en el Auditorio Valentín Gama, donde estuvieron presentes el coordinador territorial César Vázquez Jiménez, la presidenta del Sistema Municipal del Desarrollo Integral de la Familia  (Dif) Karina Quintero, el coordinador regional Víctor Hugo Nava Luna, entre otros funcionarios.  El Conafe celebró 55 años de fundación y se reconoció la labor, el esfuerzo y dedicación de todo el personal, por brindar educación a estudiantes de localidades muy alejadas. 

      Entre los galardonados Antonio Valentín Morales, Berenice Martínez y Eusebio Martínez Sifuentes. En entrevista, César Vázquez señaló que es un orgullo haber cumplido 55 años de trayectoria, a nivel nacional se cuenta con 2,800 servicios que se ofrecen tanto en primera infancia, primaria y secundaria.

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